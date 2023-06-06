Бескаркасная мебель

Представьте себе уютную мягкую мебель, которая подстраивается под форму вашего тела, дарит ощущение расслабления и покоя. У этой мебели нет жесткого каркаса. Бескаркасная мебель – это особый вид мебели, у которой нет ни одного твердого элемента и механизма. Вместо традиционных пружин она наполнена пенополиуретаном, невероятно легким и эластичным синтетическим материалом.

Бескаркасная мебель из пенополиуретана:

невероятно легкая и мобильная. Переставить диван с места на место во время уборки квартиры сможет даже женщина;

самая безопасная для детской комнаты. Не имеет острых углов, все детали в ней мягкие. Ребенку по силу передвинуть кресло и он сам выберет место для игр;

гипоаллергенная. Пенополиуретан не имеет запаха, не вызывает аллергии. Этот наполнитель пористый и поэтому хорошо пропускает воздух, в нем не накапливается пыль;

бесшумная. Не имеет деревянных, пластиковых или металлических частей. Скрипеть и ломаться в ней нечему.

За счёт плотного соединения нескольких слоев пенополиуретана бескаркасная мягкая мебель

отлично держит форму. Выдерживает вес до 100 кг и длительную нагрузку. Пенополиуретан обладает уникальной упругостью. Это свойство создает эффект погружения, когда вы садитесь, а также быстро восстанавливает форму после деформации.

Бескаркасная мебель

— хамелеон интерьера. Она органично впишется во многие интерьеры, кроме пожалуй строгого классического. Подходит для любых помещений: гостиной, спальни, детской. Огромный выбор форм, размеров и цветов сделает ваш дом особенным.

Купить бескаркасную мебель в магазине Div-one

Мебельная фабрика Div-one более 4 лет делает бескаркасные диваны, кресла, а также банкетки и пуфы разных форм, размеров и оттенков. В каталоге компании более 80 образцов по цене от 2299 рублей.

Узкий профиль производства позволил нашим мастерам накопить большой опыт в мебельной области. Мы дорожим нашей репутацией и строго придерживаемся стандартов качества. Мебель, которую мы производим:

удобная. Учитывает анатомические особенности человека, обеспечивает максимальный комфорт и расслабление;

безопасная. Мы используем качественные материалы европейских производителей и работаем на современном технологичном оборудовании;

мобильная. Не занимает много места и легко трансформируется;

практичная. В отличие от стандартной мягкой мебели, не требует сборки/разборки.

После срока службы мебель с наполнителем из пенополиуретана можно утилизировать для вторичной переработки. Отличная поддержка экологии и окружающей среды.

Срок службы нашей мебели, при условии бережного отношения и соблюдения правил ухода, составляет 10 лет. В случае обнаружения дефектов материалов или производственного брака — безвозмездно сделаем ремонт в соответствии с условиями договора.

Выбрать и купить бескаркасную мебель можно в интернет-магазине фабрики Div-one.