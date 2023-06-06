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Бескаркасная мебель Div-one

Бескаркасная мебель Div-one станет находкой для тех, одинаково ценит комфорт и современный стиль в интерьере при мебели. В нашем интернет-магазине представлен ассортимент удобных диванов уютных кресел, чьи конструкции лишены пластиковых, деревянных металлических элементов. Универсальные модели бескаркасной мебели прекрасно впишутся в спальни, дополнят интерьер гостиной и детской комнаты.

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Бескаркасная мебель

Представьте себе уютную мягкую мебель, которая подстраивается под форму вашего тела, дарит ощущение расслабления и покоя. У этой мебели нет жесткого каркаса. Бескаркасная мебель – это особый вид мебели, у которой нет ни одного твердого элемента и механизма. Вместо традиционных пружин она наполнена пенополиуретаном, невероятно легким и эластичным синтетическим материалом.

Бескаркасная мебель из пенополиуретана:

За счёт плотного соединения нескольких слоев пенополиуретана бескаркасная мягкая мебель

отлично держит форму. Выдерживает вес до 100 кг и длительную нагрузку. Пенополиуретан обладает уникальной упругостью. Это свойство создает эффект погружения, когда вы садитесь, а также быстро восстанавливает форму после деформации. 

Бескаркасная мебель

— хамелеон интерьера. Она органично впишется во многие интерьеры, кроме пожалуй строгого классического. Подходит для любых помещений: гостиной, спальни, детской. Огромный выбор форм, размеров и цветов сделает ваш дом особенным. 

Купить бескаркасную мебель в магазине Div-one

Мебельная фабрика Div-one более 4 лет делает бескаркасные диваны, кресла, а также банкетки и пуфы разных форм, размеров и оттенков. В каталоге компании более 80 образцов по цене от 2299 рублей. 

Узкий профиль производства позволил нашим мастерам накопить большой опыт в мебельной области. Мы дорожим нашей репутацией и строго придерживаемся стандартов качества. Мебель, которую мы производим:

После срока службы мебель с наполнителем из пенополиуретана можно утилизировать для вторичной переработки. Отличная поддержка экологии и окружающей среды.

Срок службы нашей мебели, при условии бережного отношения и соблюдения правил ухода, составляет 10 лет. В случае обнаружения дефектов материалов или производственного брака — безвозмездно сделаем ремонт в соответствии с условиями договора.

Выбрать и купить бескаркасную мебель можно в интернет-магазине фабрики Div-one.

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Статьи

Все статьи
Почему бескаркасная мебель — идеальный выбор для современного интерьера?

Современный интерьер — это не только вопрос эстетики, но и функциональности. В мире мебельного дизайна бескаркасная мебель Div-one представляет собой уникальное решение, которое идеально сочетает в себе стиль, комфорт и практичность. В этой статье мы обсудим, почему бескаркасная мебель является идеальным выбором для вашего дома, рассмотрим различные стили интерьера и предложим советы по интеграции этой […]
Безопасность и комфорт: все о пенополиуретане

В мире современного мебельного дизайна каждый материал имеет свои уникальные свойства и характеристики. Пенополиуретан (ППУ) стал популярным выбором для производства бескаркасной мебели, благодаря своей универсальности, прочности и комфорту. В этой статье мы подробнее рассмотрим, что представляет собой ППУ, его безопасность, преимущества и недостатки, а также причины, по которым бренд Div-one выбирает этот материал для своей […]
Практичность и универсальность бескаркасной мебели

В мире мебельного дизайна существует множество вариантов, но бескаркасная мебель Div-one представляет собой истинное сочетание стиля, комфорта и функциональности. Давайте рассмотрим, как практичная и универсальная бескаркасная мебель Div-one станет идеальным дополнением к любому интерьеру.

Отзывы о нашей работе

Нам всегда очень приятно получать от вас фото, отзывы и высокие оценки! Это то, что вдохновляет нас и помогает двигаться дальше! Мы любим свою работу и вкладываем в неё всю душу, а взамен получаем много восторженных слов и благодарности.

Все отзывы
Ирина Гончарова
Супер диван, мягкий, легкий, в разобранном виде удобно спать. Не продавливается. Верхний матрас съёмный, двусторонний. В комплекте 2 подушки. Берите, не пожалеете. Диван создан чтобы чиллить)))
Александр Мазуров
Были приятно удивлены комфортом и удобством кресла. Отличное качество. Очень удобно сидеть и лежать. Матрац принимает форму тела, пружинит. Просто в восторге от этого кресла! Рекомендую!
Дмитрий Иванов
Легкий, мягкий, хорошая ткань. В комплекте есть небольшие лоскуты ткани, что позволит максимально точно подобрать другую мебель по цвету. Спинка на липучках. Все чехлы на молнии, что очень удобно. Отличный диван за свои деньги. Кот к ткани относится нейтрально.
Наталья Семенова
Очень комфортное кресло и не занимает много места, а так же очень красивое и лёгкое.
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